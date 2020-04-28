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Пандемия коронавируса может привести к 7 млн незапланированных беременностей - прогноз ООН

Пандемия коронавируса может привести к 7 млн незапланированных беременностей - прогноз ООН

Киев  •  УНН

 • 12863 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По оценкам экспертов, пандемия коронавируса может привести к 7 млн незапланированных беременностей и к увеличению случаев насилия по признаку пола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные прогноза UNFPA.

“Четкое представление о жертвах пандемии COVID-19 только начинает приобретать форму, но, по оценкам экспертов, человеческие жертвы могут быть экстраординарными”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что экономические и физические нарушения, вызванные пандемией, могут иметь огромные последствия для здоровья и прав женщин.

“Может случиться так, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут пользоваться современными противозачаточными средствами, что, по прогнозам, приведет к еще 7 миллионам незапланированных беременностей. Шесть месяцев блокировок могут привести к еще 31 млн случаев насилия по признаку пола”, — говорится в сообщении.

Ожидается также, что эта пандемия приведет к значительным задержкам в осуществлении программ, направленных на прекращение детских браков.

Напомним, по информации Минздрава, беременные женщины не является более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугом, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

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