Пандемія коронавірусу може призвести до 7 млн незапланованих вагітностей – прогноз ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За оцінками експертів, пандемія коронавірусу може призвести до 7 млн незапланованих вагітностей та до збільшення випадків насильства за ознакою статі. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані прогнозу UNFPA.
“Чітке уявлення про жертв пандемії COVID-19 тільки починає набувати форму, але, за оцінками експертів, людські жертви можуть бути екстраординарними”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що економічні та фізичні порушення, викликані пандемією, можуть мати величезні наслідки для здоров’я і прав жінок.
“Може статися так, що 47 мільйонів жінок в країнах з низьким і середнім рівнем доходу не зможуть користуватися сучасними протизаплідними засобами, що, за прогнозами, призведе до ще 7 мільйонів незапланованих вагітностей. Шість місяців блокувань можуть привести до ще 31 млн випадків насильства за ознакою статі”, — йдеться у повідомленні.
Очікується також, що ця пандемія призведе до значних затримок у здійсненні програм, спрямованих на припинення дитячих шлюбів.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, вагітні жінки не є більш сприйнятливими до COVID-19, ніж інші люди. У групі ризику лише вагітні із супутніми патологіями: цукровим діабетом, онконедугами, хронічними захворюваннями легень, імуносупресивними станами тощо.