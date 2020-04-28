Пандемія коронавірусу може призвести до 7 млн незапланованих вагітностей – прогноз ООН

КИЇВ. 28 квітня. УНН. За оцінками експертів, пандемія коронавірусу може призвести до 7 млн незапланованих вагітностей та до збільшення випадків насильства за ознакою статі. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані прогнозу UNFPA.