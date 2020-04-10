Пандемия коронавируса: COVID-19 в Германии унес жизни 2 373 человек, более 113 тысяч - заболели
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигло 113 525 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 5 323 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 266 человек и теперь составляет 2 373 человека.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (30 363), Северной Рейн — Вестфалии (23 028), Баден-Вюртемберге (22 433). В Берлине отмечено 4 349 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Заявление Ангелы Меркель относительно ситуации с COVID-19 в Германии, 9 апреля 2020: