Пандемія коронавірусу: COVID-19 у Німеччині забрав життя 2 373 людей, понад 113 тисяч - захворіли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 113 525 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 5 323 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 266 людей і тепер становить 2 373 особи.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (30 363), Північній Рейн — Вестфалії (23 028), Баден-Вюртемберзі (22 433). У Берліні відзначено 4 349 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Заява Ангели Меркель щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині, 9 квітня 2020 року: