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Пандемия: из-за распространения COVID-19 в Словении продолжили локдаун до 19 января

Киев • УНН

 • 11671 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Словенские власти приняли решение о продлении действия режима эпидемии на всей территории страны сроком на один месяц, до 17 января. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в среду на его сайте, пишет УНН.

Пандемия: из-за распространения COVID-19 в Словении продолжили локдаун до 19 января

“Текущая эпидемическая ситуация в отношении распространения коронавируса требует повторного, но ограниченного по времени объявления эпидемии на всей территории Словении, поскольку во всех статистических регионах достигнут или превышен уровень заболеваемости, необходимый для объявления данного режима”, — говорится в постановлении правительства. Соответствующий указ вступит в действие 19 декабря и будет действителен на протяжении 30 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 100 373, умерли 2 190 человек.

Согласно статистике ВОЗ — в Словении 98 282 случая заболевания, 2 081 человек погиб.

Справка: режим эпидемии действует на всей территории Словении с 19 октября: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 (с 22:00 до 07:00 по киевскому времени) действует комендантский час. Жителям четырех из 12 регионов с наилучшей эпидемической ситуацией разрешено выезжать за границы муниципалитета проживания при наличии установленного приложения для контроля за заразившимися коронавирусом.

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