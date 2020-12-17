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Пандемія: через поширення COVID-19 у Словенії продовжили локдаун до 19 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Словенська влада ухвалила рішення про продовження дії режиму епідемії на всій території країни строком на один місяць, до 17 січня. Про це йдеться в підсумковому протоколі чергової сесії кабінету міністрів республіки, опублікованому в середу на його сайті, пише УНН.

Пандемія: через поширення COVID-19 у Словенії продовжили локдаун до 19 січня

“Поточна епідемічна ситуація щодо поширення коронавірусу вимагає повторного, але обмеженого за часом оголошення епідемії на всій території Словенії, оскільки у всіх статистичних регіонах досягнуто або перевищено рівень захворюваності, необхідний для оголошення цього режиму”, — йдеться в постанові уряду. Відповідний указ вступить в дію 19 грудня і буде дійсний протягом 30 днів.

Перший випадок зараження коронавірусом у Словенії був зафіксований 4 березня. З тих пір кількість інфікованих зросла до 100 373, померло 2 190 осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Словенії 98 282 випадки захворювання, 2 081 людина загинула.

Довідка: режим епідемії діє на всій території Словенії з 19 жовтня: заборонені будь-які громадські заходи, припинено роботу більшості громадських закладів, що не відносяться до сфери життєво важливих. Переміщення між регіонами країни і виїзд за кордон дозволені тільки з вагомих причин, з 21:00 до 06:00 (з 22:00 до 07:00 за київським часом) діє комендантська година. Жителям чотирьох з 12 регіонів з найкращою епідемічною ситуацією дозволено виїжджати за межі муніципалітету проживання при наявності встановленої програми для контролю інфікованих коронавірусом.

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