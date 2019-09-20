Топливный кризис на Кубе парализует жизнь страны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Топливный кризис на Кубе, вызванный санкциями США против Венесуэлы, начался неделю назад и уже осложнил жизнь кубинцев, которые должны стоять в очередях за горючим или не могут воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"С того момента, как Куба объявила, что столкнулась с дефицитом топлива, очень обострилась неопределенность и паника, которые охватили страну", - говорится в сообщении.
Вследствие нехватки горючего в стране огромные очереди возле заправок - люди ждут горючее всю ночь. Полиция начала просить автомобилистов брать побольше пассажиров, ведь общественный транспорт ездит нерегулярно.
В государственных компаниях и офисах сокращают рабочий день и все чаще отключают электроэнергию. В то время как некоторые компании отпускают своих работников вообще.
На улицах скапливается мусор, потому что его все меньше вывозят. В Министерстве здравоохранения Кубы переживают, что это может стать поводом для вспышек лихорадки денге - смертельного штамма, с которым борются в стране.
Отмечается, что фотографии и сообщения о длиннющих очередях людей, которые ждут горючее у станций технического обслуживания, заполонили кубинские Twitter и Facebook за последнюю неделю.
Напомним, президент США Дональд Трамп продолжил торговое эмбарго против Кубы.