Топливный кризис на Кубе парализует жизнь страны

"С того момента, как Куба объявила, что столкнулась с дефицитом топлива, очень обострилась неопределенность и паника, которые охватили страну", - говорится в сообщении.

Вследствие нехватки горючего в стране огромные очереди возле заправок - люди ждут горючее всю ночь. Полиция начала просить автомобилистов брать побольше пассажиров, ведь общественный транспорт ездит нерегулярно.

В государственных компаниях и офисах сокращают рабочий день и все чаще отключают электроэнергию. В то время как некоторые компании отпускают своих работников вообще.

На улицах скапливается мусор, потому что его все меньше вывозят. В Министерстве здравоохранения Кубы переживают, что это может стать поводом для вспышек лихорадки денге - смертельного штамма, с которым борются в стране.

Отмечается, что фотографии и сообщения о длиннющих очередях людей, которые ждут горючее у станций технического обслуживания, заполонили кубинские Twitter и Facebook за последнюю неделю.

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжил торговое эмбарго против Кубы.