Паливна криза на Кубі паралізує життя країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Паливна криза на Кубі, спричинена санкціями США проти Венесуели, почалася тиждень тому і вже ускладнила життя кубинців, які мають стояти у чергах за пальним або не можуть скористуватися громадським транспортом. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"З того моменту, як Куба оголосила, що зіткнулася з дефіцитом палива, дуже загострилась невизначеність і паніка, які охопили країну", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок браку пального у країні величезні черги біля заправок – люди чекають на пальне усю ніч. Поліція почала просити автомобілістів брати побільше пасажирів, адже громадський транспорт їздить нерегулярно.
У державних компаніях і офісах скорочують робочий день та все частіше вимикають електроенергію. У той час як деякі компанії відпускають своїх працівників взагалі.
На вулицях накопичується сміття, через те, що його все менше вивозять. У Міністерстві охорони здоров’я Куби переймаються, що це може стати приводом для спалахів лихоманки денге - смертельного штаму, з яким борються у країні.
Зазначається, що фотографії та повідомлення про довжелезні черги людей, які чекають на пальне, заполонили кубинські Twitter і Facebook за останній тиждень.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив торгове ембарго проти Куби.