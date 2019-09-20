Паливна криза на Кубі паралізує життя країни

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Паливна криза на Кубі, спричинена санкціями США проти Венесуели, почалася тиждень тому і вже ускладнила життя кубинців, які мають стояти у чергах за пальним або не можуть скористуватися громадським транспортом. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.