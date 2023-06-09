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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Палата представителей США призывает Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Киев • УНН

 • 1040170 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Палата представителей США призывает Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Цитата 

“Усиление украинской армии дальнобойными ракетами ATACMS действительно ускорит победу и завершение этой войны. Наши союзники понимают важность этого оружия для успешного контрнаступления”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Ермак отметил, что благодарен Майклу Макколу, инициатору резолюции Тому Кину, а также другим соавторам, в частности, Джареду Голдену, Теду Лью, Джо Уилсону, Биллу Китингу за такую важную позицию. Аргументы были услышаны. 

Дополнение

Соавтором резолюции является председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол, с которым в мае по поручению Владимира Зеленского Ермак вместе с командой, в присутствии Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, проводил брифинг по вопросам безопасности ситуации на фронтах российско-украинской войны. 

Тогда особое внимание уделили вопросам защиты украинского неба и обсудили потребность наших сил в дальнобойном оружии.

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