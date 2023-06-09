Палата представників США закликає Байдена передати Україні ракети ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Члени комітету із закордонних справ Палати представників США, що представляють Демократичну й Республіканську партії, оголосили про внесення резолюції з закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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“Посилення української армії далекобійними ракетами ATACMS справді пришвидшить перемогу та завершення цієї війни. Наші союзники розуміють важливість цієї зброї для успішного контрнаступу”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Єрмак зазначив, що вдячний Майклу Макколу, ініціатору резолюції Тому Кіну, а також іншим співавторам, зокрема, Джареду Голдену, Теду Лью, Джо Вілсону, Біллу Кітінгу за таку важливу позицію. Аргументи були почуті.
Доповнення
Співавтором резолюції є голова комітету із закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол, з яким у травні за доручення Володимира Зеленського Єрмак разом з командою, за присутності Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, проводив брифінг з питань безпекової ситуації на фронтах російсько-української війни.
Тоді особливу увагу приділили питанням захисту українського неба та обговорили потребу наших сил у далекобійній зброї.