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Палата представників США закликає Байдена передати Україні ракети ATACMS

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Члени комітету із закордонних справ Палати представників США, що представляють Демократичну й Республіканську партії, оголосили про внесення резолюції з закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Палата представників США закликає Байдена передати Україні ракети ATACMS

Цитата 

“Посилення української армії далекобійними ракетами ATACMS справді пришвидшить перемогу та завершення цієї війни. Наші союзники розуміють важливість цієї зброї для успішного контрнаступу”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Єрмак зазначив, що вдячний Майклу Макколу, ініціатору резолюції Тому Кіну, а також іншим співавторам, зокрема, Джареду Голдену, Теду Лью, Джо Вілсону, Біллу Кітінгу за таку важливу позицію. Аргументи були почуті. 

Доповнення

Співавтором резолюції є голова комітету із закордонних справ Палати представників, республіканець Майкл Маккол, з яким у травні за доручення Володимира Зеленського Єрмак разом з командою, за присутності Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, проводив брифінг з питань безпекової ситуації на фронтах російсько-української війни. 

Тоді особливу увагу приділили питанням захисту українського неба та обговорили потребу наших сил у далекобійній зброї.

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