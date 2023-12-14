Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена, несмотря на отсутствие доказательств

Контролируемая республиканцами палата представителей США, 221-212 голосами проголосовала за одобрение расследование, которое изучает, получал ли Джо Байден ненадлежащую выгоду от зарубежных деловых операций своего 53-летнего сына Хантера Байдена. Белый дом отклонил расследование, как необоснованное фактами и политически мотивированное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и Associated Press.

Детали

В среду Палата представителей с небольшим перевесом одобрила начало процедуры импичмента президента Байдена, через несколько часов после того, как его сын, Хантер Байден, проигнорировал требование Конгресса дать показания на Капитолийском холме, что ознаменовало резкую эскалацию в борьбе между Белым домом и республиканцами.

Сын президента США раскритиковал выданную Республиканской партией повестку для дачи показаний за закрытыми дверями, объясняя что информация может выборочно просачиваться и манипулировать.

Республиканцы не хотят открытого процесса, где американцы смогут увидеть их тактику, разоблачить их безосновательные запросы или услышать то, что я должен сказать. Чего они боятся. Я здесь - сказал он в публичном заявлении.

Представитель Республиканской партии Джеймс Комер (Кентукки), председатель Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, заявил, что республиканцы ожидают "полного сотрудничества" с частными показаниями. Позже республиканцы заявили журналистам, что они начнут рассматривать вопрос о неуважении к Конгрессу в ответ на отсутствие сотрудничества со стороны Хантера Байдена.

Поскольку президент Байден продолжает огораживать законные повестки Конгресса, сегодняшнее голосование полного состава Палаты представителей, которое санкционирует расследование, дает нам самую сильную позицию для выполнения этих повесток в суде - заявил спикер Палаты представителей Республиканской партии Майк Джонсон

Справка

Хантер Байден, описавший свою борьбу с наркотической и алкогольной зависимостью, был объектом многолетнего уголовного расследования. Ему предъявлены федеральные обвинения в том, что он лгал об употреблении наркотиков, наживался на деловых отношениях с иностранными компаниями, управляя доступом к тогдашнему вице-президенту и своему отцу Байдену, который также якобы наживался на этом. Кроме того, Хантеру Байдену предъявлены уголовные обвинения по другим делам - одно из них касается огнестрельного оружия в штате Делавэр, якобы за нарушение законов, запрещающих наркоманам владеть оружием в 2018 году, то есть в период, когда он признал, что борется с зависимостью; другое - от специального прокурора США Дэвида Вайса, который утверждает, что он не уплатил около 1,4 миллиона долларов налогов в течение трех лет. Хантер Байден не признал себя виновным в обвинениях относительно оружия, а его адвокат говорит, что он полностью вернул налоги.

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Дополнение

Администрация президента Байдена пока отклоняет вышеупомянутые расследования как необоснованные фактами и политически мотивированные.

Президент Джо Байден продолжает готовиться к возможному реваншу на выборах 2024 года со своим предшественником-республиканцем Дональдом Трампом, - как отмечают СМИ, нынешние усилия оппонентов почти наверняка не приведут к отстранению Байдена от должности.

Даже если Палата представителей проголосует за импичмент президента, Сенат должен будет двумя третями голосов признать его виновным в выдвинутых обвинениях, что практически невозможно в палате, где большинство составляют соратники Байдена.

Напомним

Специальный прокурор США Дэвид Вайсвисунул новые уголовные обвинения против Хантера Байдена, обвинив его в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Это второе уголовное дело против сына президента Соединенных Штатов.

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