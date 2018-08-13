Падение автобуса в Перу: количество погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Автобус упал в ущелье в воскресенье в провинции Анкаш на западе Перу, в результате по меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 получили травмы. Об этом сообщает УНН со сылкой на Синьхуа.
По сообщениям со ссылкой на слова начальника полиции провинции Анкаш, произошло серьезное ДТП. Когда междугородный автобус, который отправился в Лиму, ехал по горной дороге в провинции Анкаш, он внезапно вышел из-под контроля и упал в ущелье глубиной более 100 метров, в результате погибли 15 человек, включая троих детей, и еще 25 пострадали.
В данный момент идет расследование причин аварии.
Ранее стало известно, что девять человек погибли и 47 пострадали в Перу после падения в пропасть пассажирского автобуса с обрыва.