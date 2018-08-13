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Падение автобуса в Перу: количество погибших возросло

Киев • УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Автобус упал в ущелье в воскресенье в провинции Анкаш на западе Перу, в результате по меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 получили травмы. Об этом сообщает УНН со сылкой на Синьхуа.

Падение автобуса в Перу: количество погибших возросло

По сообщениям со ссылкой на слова начальника полиции провинции Анкаш, произошло серьезное ДТП. Когда междугородный автобус, который отправился в Лиму, ехал по горной дороге в провинции Анкаш, он внезапно вышел из-под контроля и упал в ущелье глубиной более 100 метров, в результате погибли 15 человек, включая троих детей, и еще 25 пострадали.

В данный момент идет расследование причин аварии.

Ранее стало известно, что девять человек погибли и 47 пострадали в Перу после падения в пропасть пассажирского автобуса с обрыва.

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