Падение автобуса в Перу: количество погибших возросло

По сообщениям со ссылкой на слова начальника полиции провинции Анкаш, произошло серьезное ДТП. Когда междугородный автобус, который отправился в Лиму, ехал по горной дороге в провинции Анкаш, он внезапно вышел из-под контроля и упал в ущелье глубиной более 100 метров, в результате погибли 15 человек, включая троих детей, и еще 25 пострадали.



В данный момент идет расследование причин аварии.



Ранее стало известно, что девять человек погибли и 47 пострадали в Перу после падения в пропасть пассажирского автобуса с обрыва.