Падіння автобуса в Перу: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Автобус впав в ущелину в неділю в провінції Анкаш на заході Перу, в результаті щонайменше 15 людей загинули, ще 25 отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленнями з посиланням на слова начальника поліції провінції Анкаш, відбулося серйозне ДТП. Коли міжміський автобус, який відправився до Ліми, їхав по гірській дорозі в провінції Анкаш, він раптово вийшов з-під контролю і впав в ущелину глибиною понад 100 метрів, в результаті загинули 15 осіб, включаючи трьох дітей, і ще 25 постраждали.
В даний момент йде розслідування причин аварії.
Раніше стало відомо, що дев'ять людей загинули і 47 постраждали в Перу після падіння в прірву пасажирського автобуса з обриву.