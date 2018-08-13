Падіння автобуса в Перу: кількість загиблих зросла

За повідомленнями з посиланням на слова начальника поліції провінції Анкаш, відбулося серйозне ДТП. Коли міжміський автобус, який відправився до Ліми, їхав по гірській дорозі в провінції Анкаш, він раптово вийшов з-під контролю і впав в ущелину глибиною понад 100 метрів, в результаті загинули 15 осіб, включаючи трьох дітей, і ще 25 постраждали.



В даний момент йде розслідування причин аварії.



Раніше стало відомо, що дев'ять людей загинули і 47 постраждали в Перу після падіння в прірву пасажирського автобуса з обриву.