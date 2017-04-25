П.Розенко: реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 млн человек

"Сегодня, только 400 тыс. украинцев зарегистрированы в службах занятости. В частности, туда приходят люди, которые имеют право на пособие по безработице. Однако, на сегодняшний день, реальное количество безработных составляет около 1,9 миллиона украинцев", - сообщил П.Розенко.

В частности П.Розенко добавил, что на рынке труда Украины пока насчитывается около 18 млн работающих украинском, вместе с тем, из них страховые взносы платят только 11 млн человек.

"О трудоспособного населения, то в Украине таковыми считают людей от 15 до 75 лет. Однако, очевидно, что в 75 лет никто не будет. Более того, в Украине до такого возраста люди просто не доживают. Однако, реально работающих людей на рынке труда, примерно 18 млн. При том, страховые взносы платят только 11 млн человек. Вот и имеем формулу дефицита украинского бюджета", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных.

