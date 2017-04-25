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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28401 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93344 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148081 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113290 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111287 просмотра

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П.Розенко: реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 млн человек

П.Розенко: реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11408 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Только 400 тыс. украинцев зарегистрированы в службах занятости, однако реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 миллиона украинцев. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.

"Сегодня, только 400 тыс. украинцев зарегистрированы в службах занятости. В частности, туда приходят люди, которые имеют право на пособие по безработице. Однако, на сегодняшний день, реальное количество безработных составляет около 1,9 миллиона украинцев", - сообщил П.Розенко.

В частности П.Розенко добавил, что на рынке труда Украины пока насчитывается около 18 млн работающих украинском, вместе с тем, из них страховые взносы платят только 11 млн человек.

"О трудоспособного населения, то в Украине таковыми считают людей от 15 до 75 лет. Однако, очевидно, что в 75 лет никто не будет. Более того, в Украине до такого возраста люди просто не доживают. Однако, реально работающих людей на рынке труда, примерно 18 млн. При том, страховые взносы платят только 11 млн человек. Вот и имеем формулу дефицита украинского бюджета", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине на одно рабочее место претендует шесть безработных.

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