П.Розенко: реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лише 400 тис. українців зареєстровані у службах зайнятості, проте реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 мільйона українців. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.
“Сьогодні, лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу по безробіттю. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців”, — повідомив П.Розенко.
Зокрема П.Розенко додав, що на ринку праці України наразі налічується близько 18 мільйонів працюючих українців, разом з тим, з них страхові внески сплачують лише 11 мільйонів осіб.
"Щодо працездатного населення, то в Україні такими вважають людей від 15 до 75 років. Проте, очевидно, що у 75 років ніхто вже не працюватиме. Більше того, в Україні до такого віку люди просто не доживають. Однак, реально працюючих людей на ринку праці, приблизно 18 мільйонів. При тому, страхові внески сплачують лише 11 мільйонів людей. От і маємо формулу дефіциту українського бюджету",— зазначив він.
Як повідомляв УНН, в Україні на одне робоче місце претендує шість безробітних.