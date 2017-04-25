П.Розенко: реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб

ukru
18:53 • 47552 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 67495 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 103778 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 112754 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 158413 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 117490 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 107478 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133094 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120802 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123145 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.6 м/с
64 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

27 березня, 09:58 • 42666 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 111910 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 72854 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 114748 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 34772 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 47475 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 114748 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 158380 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 194413 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 204719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 72854 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 111910 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 140504 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130260 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 160846 перегляди
Актуальне
П.Розенко: реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб

П.Розенко: реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб

Київ • УНН

 • 11413 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лише 400 тис. українців зареєстровані у службах зайнятості, проте реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 мільйона українців. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.

“Сьогодні, лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу по безробіттю. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців”, — повідомив П.Розенко.

Зокрема П.Розенко додав, що на ринку праці України наразі налічується близько 18 мільйонів працюючих українців, разом з тим, з них страхові внески сплачують лише 11 мільйонів осіб.

"Щодо працездатного населення, то в Україні такими вважають людей від 15 до 75 років. Проте, очевидно, що у 75 років ніхто вже не працюватиме. Більше того, в Україні до такого віку люди просто не доживають. Однак, реально працюючих людей на ринку праці, приблизно 18 мільйонів. При тому, страхові внески сплачують лише 11 мільйонів людей. От і маємо формулу дефіциту українського бюджету",— зазначив він.

Як повідомляв УНН, в Україні на одне робоче місце претендує шість безробітних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.36
Bitcoin
$87,235.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,097.59
Ethereum
$2,009.36