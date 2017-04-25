П.Розенко: реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб

“Сьогодні, лише 400 тисяч українців зареєстровані у службах зайнятості. Зокрема, туди приходять люди, які мають право на допомогу по безробіттю. Проте, на сьогоднішній день, реальна кількість безробітних становить близько 1,9 мільйона українців”, — повідомив П.Розенко.

Зокрема П.Розенко додав, що на ринку праці України наразі налічується близько 18 мільйонів працюючих українців, разом з тим, з них страхові внески сплачують лише 11 мільйонів осіб.

"Щодо працездатного населення, то в Україні такими вважають людей від 15 до 75 років. Проте, очевидно, що у 75 років ніхто вже не працюватиме. Більше того, в Україні до такого віку люди просто не доживають. Однак, реально працюючих людей на ринку праці, приблизно 18 мільйонів. При тому, страхові внески сплачують лише 11 мільйонів людей. От і маємо формулу дефіциту українського бюджету",— зазначив він.

Як повідомляв УНН, в Україні на одне робоче місце претендує шість безробітних.

