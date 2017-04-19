П.Порошенко пригласил Т.Мей посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьера Великобритании Терезе Мэй посетить Украину в ближайшее время. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ, передает УНН.
П.Порошенко отметил, что пригласил Т.Мей посетить Украину.
Президент Украины также поблагодарил ее за поддержку суверенитета Украины и непризнание аннексии Крыма.
"Я считаю, что позиция объединенного королевства и Будапештский меморандум является гарантией территориальной целостности и суверенитета", - сказал П.Порошенко.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко сегодня посетил Великобританию и обсудил с британскими парламентариями украинского-британское сотрудничество по линии НАТО.