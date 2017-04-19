П.Порошенко запросив Т.Мей відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив прем'єра Великої Британії Терезу Мей відвідати Україну найближчим часом. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками ЗМІ, передає УНН.
П.Порошенко наголосив, що запросив Т.Мей відвідати Україну.
Президент України також подякував їй за підтримку суверенітету України і невизнання анексії Криму.
"Я вважаю, що позиція об’єднаного королівства та Будапештський меморандум є гарантією територіальної цілісності та суверенітету", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сьогодні відвідав Велику Британію і обговорив з британськими парламентарями українсько-британську співпрацю по лінії НАТО.