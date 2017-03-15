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П.Порошенко заверил, что досрочных парламентских выборов не будет

П.Порошенко заверил, что досрочных парламентских выборов не будет

Киев • УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Досрочных парламентских выборов не будет. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно Президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована так же Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуация я им не подарю", - сказал П.Порошенко.

Президент уверен, что парламент должен потратить промежуток между выборами на реформирование страны.

Он напомнил, что парламент должен проводить свои очередные парламентские выборы в 2019 году, после которых будут проведены местные выборы.

Ранее П.Порошенко отметил, что как Президент, всеми законными способами будет противодействовать попыткам дестабилизации в Украине.

Он отметил, что разочарует некоторых в Киеве, а также в Москве, "где особенно слабые на язык политики не скрывают ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".

Украинские Национальные Новости

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