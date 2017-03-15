П.Порошенко запевнив, що дострокових парламентських виборів не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дострокових парламентських виборів не буде. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно Президент України, я хочу заспокоїти цих опозиціонерів і наголосити на тому, що жодних дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена так само Росія, яка зацікавлена в дестабілізації ситуація я їм не подарую”, — сказав П.Порошенко.
Президент впевнений, що парламент має витратити проміжок між виборами на реформування країни.
Він нагадав, що парламент повинен проводити свої чергові парламентські вибори в 2019 році, після яких будуть проведені місцеві вибори.
Раніше П.Порошенко зазначив, що як Президент, всіма законними способами протидіятиме спробам дестабілізації в Україні.
Він наголосив, що розчарує декого в Києві, а також у Москві, “де особливо слабкі на язик політики не приховують ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів”.