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П.Порошенко запевнив, що дострокових парламентських виборів не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Дострокових парламентських виборів не буде. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно Президент України, я хочу заспокоїти цих опозиціонерів і наголосити на тому, що жодних дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена так само Росія, яка зацікавлена в дестабілізації ситуація я їм не подарую”, — сказав П.Порошенко.

Президент впевнений, що парламент має витратити проміжок між виборами на реформування країни.

Він нагадав, що парламент повинен проводити свої чергові парламентські вибори в 2019 році, після яких будуть проведені місцеві вибори.

Раніше П.Порошенко зазначив, що як Президент, всіма законними способами протидіятиме спробам дестабілізації в Україні.

Він наголосив, що розчарує декого в Києві, а також у Москві, “де особливо слабкі на язик політики не приховують ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів”.

Українські Національні Новини

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