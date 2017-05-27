П.Порошенко призвал лидеров G7 не дать Москве никаких шансов на агрессию в Украине

"Сегодня лидеры "Большой Семерки" собираются за одним столом, где будут говорить о сложных вызовы нашем мировом порядке. Выбранный для этой встречи день не мог быть более символическим для Украины", - говорится в статье П.Порошенка.

Он отмечает, что история учит нас, что умиротворение ведет к еще большей агрессии и, только с позиций силы можно отстоять прочный мир и восстановить безопасность и стабильность. А это - укрепление устойчивости Украины путем поддержки реформ и усиления оборонных возможностей украинской армии, в том числе новейшими видами оборонительного вооружения.

"Сегодня "Большая Семерка" - клуб уважительных государств и мировых лидеров, с которого Россия выдворена с позором - имеет хорошую возможность для четкого ответа агрессору. Кремлю не смыть кровь со своих рук и не избежать ответственности за кражу Крыму и экспорт войны на Донбасс", - отмечает Глава Украинского государства.

Президент привлекает внимание читателей к истории, когда в 1936 году Уинстон Черчилль сказал, что "эра проволочек" подходит к концу и мир входит в "период последствий", но его предупреждения не заметили. При этом он напоминает, что "за два года до того, британский государственник предостерегал Европу о неминуемой трагедии, однако был назван паникером".

"Эта ошибка будет стоить жизни десяткам миллионов погибших. Очень важно ее не повторить сегодня в Украине, которую Россия выбрала первоочередной мишенью своей мести за геополитическое провал Советского Союза", - предостерегает Петр Порошенко.

Украинский лидер отмечает: "Россия не остановит свою кампанию агрессии, пока не остановим ее мы. Запад должен продемонстрировать преданность общим действиям и восстать общим фронтом на защиту ценностей и уважения к международному праву. Сегодня, как и накануне Второй мировой войны, время не на нашей стороне. В условиях, когда список жертв агрессии продолжает расти, откладывать или прибегать к успокоительным полумер не просто неуместно, а угрожающе ".

Президент также предостерегает страны свободного мира о влиянии "русской гибридной машины войны нового образца", которая постоянно набирает обороты. "Ее влияние теперь испытывают не только в Украине. Щупальца Кремля пытаются взять за горло и ключевые столице объединенной Европы, и трансатлантических союзников", - отмечает он.

Напомним, лидеры "Большой семерки" собрались в Италии на саммит.