П.Порошенко закликав лідерів G7 не дати Москві жодних шансів на агресію в Україні

КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент Петро Порошенко закликав лідерів “Великої Сімки” згадати історію, проявити мудрість і далекоглядність та не дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної політики по відношенню до України. Про це Глава держави написав у колонці видання Politico, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.