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П.Порошенко закликав лідерів G7 не дати Москві жодних шансів на агресію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент Петро Порошенко закликав лідерів “Великої Сімки” згадати історію, проявити мудрість і далекоглядність та не дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної політики по відношенню до України. Про це Глава держави написав у колонці видання Politico, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

П.Порошенко закликав лідерів G7 не дати Москві жодних шансів на агресію в Україні

“Сьогодні лідери "Великої Сімки" збираються за одним столом, де говоритимуть про складні виклики нашому світовому порядку. Обраний для цієї зустрічі день не міг бути більш символічним для України”, — йдеться у статті П.Порошенка.

Він зазначає, що історія вчить нас, що умиротворення веде до ще більшої агресії і що, лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку і стабільність. А це — зміцнення стійкості України шляхом підтримки реформ та посилення оборонних спроможностей українського війська, у тому числі новітніми видами оборонного озброєння.

“Сьогодні "Велика Сімка“ — клуб поважних держав та світових лідерів, з якого Росію видворено з ганьбою — має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас”, — наголошує Глава Української держави.

Президент привертає увагу читачів до історії, коли у 1936 році Уїнстон Черчилль сказав, що “ера зволікань” добігає кінця і що світ входить у “період наслідків”, але його попередження не помітили. При цьому він нагадує, що “за два роки до того, британський державник застерігав Європу про неминучу трагедію, однак був названий панікером”.

“Ця помилка коштуватиме життя десяткам мільйонів загиблих. Дуже важливо її не повторити сьогодні в Україні, яку Росія обрала першочерговою мішенню своєї помсти за геополітичний провал Радянського Союзу”, — застерігає Петро Порошенко.

Український лідер наголошує: “Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми. Захід має продемонструвати відданість спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного права. Сьогодні, як і напередодні Другої світової війни, час не на нашому боці. За умов, коли список жертв агресії далі зростає, відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів не просто недоречно, а загрозливо”.

Президент також застерігає країни вільного світу щодо впливу “російської гібридної машини війни нового зразка”, яка невпинно набирає обертів. “Її вплив тепер відчувають не лише в Україні. Щупальця Кремля намагаються взяти за горло і ключові столиці Об’єднаної Європи, і трансатлантичних союзників”, — зазначає він.

Нагадаємо, лідери “Великої сімки” зібралися в Італії на саміт.

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