П.Порошенко уверен, что США никогда не признают аннексию Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко уверен, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконной аннексии Крыма. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
“Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексию Крыма”, — отметил Глава государства.
Он напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Президент отметил, что в течение длительного времени обе американские партии — демократов и республиканцев — поддерживали Украину.
“Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины”, — подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что имел несколько телефонных разговоров с Президентом Дональдом Трампом, встречу с вице-президентом Майком Пенсом, эффективные разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
“Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров”, - рассказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал, сколько российского вооружения находится на оккупированной территории.