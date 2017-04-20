П.Порошенко впевнений, що США ніколи не визнають анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко впевнений, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Ніколи не мав сумнівів, що жоден американський президент, включаючи Дональда Трампа, ніколи не визнає незаконну анексію Криму”, — зазначив Глава держави.
Він нагадав про Будапештський меморандум, за яким США, Велика Британія, Франція та Росія гарантували територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
Президент зазначив, що протягом тривалого часу обидві американські партії — демократів та республіканців — підтримували Україну.
“Немає сумнівів, що статус глобального лідера, який займає США, неможливо підтримувати без чіткої позиції щодо України”, — наголосив Глава держави.
Він нагадав, що мав декілька телефонних розмов з Президентом Дональдом Трампом, зустріч з Віце-президентом Майком Пенсом, ефективні розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
“Маємо чітку позицію: нічого про Україну без України. Це був мій месседж на Мюнхенській конференції, і ми отримали підтримку від партнерів”, — розповів П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів, скільки російського озброєння перебуває на окупованій території.