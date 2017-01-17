П.Порошенко согласовал с Д.Лойтхард график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард согласовали график возврата средств предыдущей власти из швейцарских банков. Об этом сообщил журналистам в Давосе П.Порошенко, передает УНН.
"...мы (Украина и Швейцарская Конфедерация - ред.) договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и те замороженные активы в швейцарских банках, которые сейчас там находятся... мы отметили четкий график и координацию сотрудничества министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны как можно скорее привести к соответствующему результату и возврату этих денег в Украину", - сказал П.Порошенко.
Он подчеркнул, что приветствует твердую позицию президента Швейцарской Конфедерации, которая отметила, что эти средства нужны Украине на проведение реформ.
Ранее Петр Порошенко сообщил, что Украина до конца января получит 100 млн долл. от Швейцарской Конфедерации.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в Давосе.