П.Порошенко узгодив із Д.Лойтхард графік повернення коштів попередньої влади із швейцарських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і Президент Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард узгодили графік повернення коштів попередньої влади із швейцарських банків. Про це повідомив журналістам у Давосі П.Порошенко, передає УНН.
"...ми (Україна і Швейцарська конфедерація – ред.) домовились прискорити спільні кроки по розслідуванню злочинів попередньої влади і ті заморожені активи у швейцарських банках, які зараз там знаходяться… ми відзначили чіткий графік і координацію співпраці міністерств юстиції і генеральних прокуратур, які мають швидше привести до відповідного результату і поверненню цих грошей до України",- сказав П.Порошенко.
Він наголосив, що вітає тверду позицію президента Швейцарської конфедерації, яка зазначила, що ці кошти потрібні Україні на проведення реформ.
Раніше Петро Порошенко повідомив, що Україна до кінця січня отримає 100 млн дол. від Швейцарської конфедерації.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів переговори з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард в Давосі.