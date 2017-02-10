П.Порошенко: Украина придерживалась и будет придерживаться минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украина придерживалась и будет придерживаться минских договоренностей. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Прикарпатье, передает УНН.
"Киев придерживался и будет придерживаться минских соглашений. Это наше и мнение наших партнеров, которые помогают противостоять российской агрессии", - отметил П.Порошенко в Twitter.
Напомним, страны НАТО подтвердили невозможность снятия санкций с РФ без выполнения минских соглашений.