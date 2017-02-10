П.Порошенко: Україна дотримувалася і буде дотримуватися мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна дотримувалася і буде дотримуватися мінських домовленостей. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Прикарпаття, передає УНН.
"Київ дотримувався й буде дотримуватися мінських угод. Це наша і думка наших партнерів, які допомагають протистояти російській агресії", - зазначив П.Порошенко у Twitter.
Нагадаємо, країни НАТО підтвердили неможливість зняття санкцій з РФ без виконання мінських угод.