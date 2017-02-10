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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 40166 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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П.Порошенко: Україна дотримувалася і буде дотримуватися мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна дотримувалася і буде дотримуватися мінських домовленостей. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Прикарпаття, передає УНН.

П.Порошенко: Україна дотримувалася і буде дотримуватися мінських угод

"Київ дотримувався й буде дотримуватися мінських угод. Це наша і думка наших партнерів, які допомагають протистояти російській агресії", - зазначив П.Порошенко у Twitter.

Нагадаємо, країни НАТО підтвердили неможливість зняття санкцій з РФ без виконання мінських угод.

Українські Національні Новини

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