П.Порошенко: Україна дотримувалася і буде дотримуватися мінських угод

"Київ дотримувався й буде дотримуватися мінських угод. Це наша і думка наших партнерів, які допомагають протистояти російській агресії", - зазначив П.Порошенко у Twitter.

Нагадаємо, країни НАТО підтвердили неможливість зняття санкцій з РФ без виконання мінських угод.