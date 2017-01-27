П.Порошенко в Германии встретится с президентом Бундестага и вице-канцлером - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Германию, во время которого встретится, кроме канцлера Ангелы Меркель с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
"В понедельник, 30 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры Главы Украинского государства с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко также проведет встречи с Президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко полетит в понедельник в Берлин , где планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель.