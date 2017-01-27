П.Порошенко у Німеччині зустрінеться також з президентом Бундестагу і віце-канцлером - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко здійснить візит до Німеччини, під час якого зустрінеться, окрім канцлера Ангели Меркель, з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом та віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
“У понеділок, 30 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить візит до Федеративної Республіки Німеччина. Плануються переговори Глави Української держави з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Петро Порошенко також проведе зустрічі з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, Віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем та представниками німецьких ділових кіл”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко полетить у понеділок до Берліна, де планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.