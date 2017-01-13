П.Порошенко и посол Японии открыли диагностический комплекс в госпитале ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и посол Японии открыли диагностический комплекс в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы, передает УНН со ссылкой на твиттер Госпогранслужбы.
"Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы, где П.Порошенко с послом Японии и главой ГПСУ открыл диагностический комплекс исследования органов человека с использованием рентгенизлучения. Также Госпогранслужба получила от правительства Японии компьютерный томограф, цифровую рентгеновскую систему и видеоэндоскопический комплект", - сказано в сообщении.