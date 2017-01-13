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П.Порошенко та посол Японії відкрили діагностичний комплекс у госпіталі ДПСУ

П.Порошенко та посол Японії відкрили діагностичний комплекс у госпіталі ДПСУ

Київ • УНН

 • 9809 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та посол Японії відкрили діагностичний комплекс в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби, передає УНН з посиланням на твіттер Держприкордонслужби.

“Президент України Петро Порошенко прибув в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби, де П.Порошенко з послом Японії і головою ДПСУ відкрив діагностичний комплекс дослідження органів людини з використанням рентгенвипромінювання. Також Держприкордонслужба отримала від уряду Японії комп’ютерний томограф, цифрову рентгенівську систему та відеоендоскопічний комплект”, — сказано в повідомленні.

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