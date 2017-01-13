П.Порошенко та посол Японії відкрили діагностичний комплекс у госпіталі ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та посол Японії відкрили діагностичний комплекс в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби, передає УНН з посиланням на твіттер Держприкордонслужби.
“Президент України Петро Порошенко прибув в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби, де П.Порошенко з послом Японії і головою ДПСУ відкрив діагностичний комплекс дослідження органів людини з використанням рентгенвипромінювання. Також Держприкордонслужба отримала від уряду Японії комп’ютерний томограф, цифрову рентгенівську систему та відеоендоскопічний комплект”, — сказано в повідомленні.