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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114186 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129435 просмотра

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11 марта, 14:39 • 137596 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Порошенко: сценарий блокады Донбасса писался не в Украине

П.Порошенко: сценарий блокады Донбасса писался не в Украине

Киев • УНН

 • 14208 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Блокада Донбасса была спланирована не в Украине, в частности, это подтверждает то, что участники блокады не захотели идти на переговоры с премьером В.Гройсманом. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНН.

"Премьер-министр пригласил тех, кто организовал эту блокаду ... но они вышли из переговоров. Переговоры им не нужны. Им нужен пиар, конфликт, дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине и это еще одно доказательство того, что сценарий этого писался не в Украине. И искренние отрытые, прозрачные чувства добровольцев, всех кто искренне поддерживал эти действия просто было использовано ", - сказал он.

Ранее Президент заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР, регистрационных документов, автомобильных номеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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