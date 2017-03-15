П.Порошенко: сценарий блокады Донбасса писался не в Украине

"Премьер-министр пригласил тех, кто организовал эту блокаду ... но они вышли из переговоров. Переговоры им не нужны. Им нужен пиар, конфликт, дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине и это еще одно доказательство того, что сценарий этого писался не в Украине. И искренние отрытые, прозрачные чувства добровольцев, всех кто искренне поддерживал эти действия просто было использовано ", - сказал он.

Ранее Президент заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР, регистрационных документов, автомобильных номеров.