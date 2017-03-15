П.Порошенко: сценарій блокади Донбасу писався не в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Блокада Донбасу була спланована не в Україні, зокрема, це підтверджує те, що учасники блокади не захотіли йти на переговори з прем’єром В.Гройсманом. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Прем’єр-міністр запросив тих, хто організував цю блокаду... але вони вийшли з переговорів. Переговори їм не потрібні. Їм потрібен піар, конфлікт, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні і це ще один доказ того,що сценарій цього писався не в Україні. І щирі відриті, прозорі почуття добровольців, всіх хто щиро підтримував ці дії просто було використано,” — сказав він.
Раніше Президент заявив, що так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів.