П.Порошенко рассказал, за счет чего Украина победит российского агрессора
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина победит над российским агрессором, в частности за счет большей организованности, более глубокого стратегического видения и мощной поддержки народом украинской армии. Об этом он заявил на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.
“Мы точно победим. Победим, потому что с нами правда, победим, потому что с нами Бог. Победим, в том числе, и за счет большей организованности, глубокого стратегического видения и главное — за счет мощной поддержки украинской армии со стороны украинского народа”, — сказал Президент.
Он напомнил, что 100 лет назад в эти дни закладывались основы создания украинского войска.
“На обломках имперских армий собирались не просто люди, люди, умеющие воевать — собирались те, кто хотел защищать свою новорожденную страну”, — сказал П.Порошенко.
Он добавил, что тогдашним героям было так же сложно, как и нынешним потомкам “тех, кто защищал Украину от российской агрессии 100 лет назад”.
Как сообщал УНН, Президент сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля.