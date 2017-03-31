П.Порошенко розповів, за рахунок чого Україна переможе російського агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Україна переможе над російським агресором, зокрема за рахунок більшої організованості, глибшого стратегічного бачення і потужної підтримки народом української армії. Про це він заявив на урочистій церемонії випуску слухачів Національного університету оборони ім.Івана Черняховського, передає кореспондент УНН.
“Ми точно переможемо. Переможемо, бо з нами правда, переможемо, бо з нами Бог. Переможемо, в тому числі, і за рахунок більшої організованості, глибшого стратегічного бачення і головне — за рахунок потужної підтримки української армії з боку українського народу”, — сказав Президент.
Він нагадав що 100 років тому в ці ж дні закладалися підвалини створення українського війська.
“На уламках імперських армій гуртувалися не просто люди, люди, що вміють воювати — гуртувалися ті, хто хотів захищати свою новонароджену країну”, — сказав П.Порошенко.
Він додав, що тодішнім героям було так само складно, як і нинішнім нащадкам “тих, хто боронив Україну від російської агресії 100 років тому”.
Як повідомляв УНН, Президент повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня.