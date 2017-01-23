П.Порошенко начал официальный визит в Эстонию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыли в Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.
В программе официального визита Президента Украины встреча с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд "с глазу на глаз" и переговоры делегаций Украины и Эстонии под председательством президентов.
Также Петр Порошенко проведет встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратас и спикером Рийгикогу (парламента) Эйки Нестором.
Кроме того, запланирована встреча Президента и его супруги с представителями украинской общины, которые проживают в Эстонии.