П.Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко прибули до Естонської Республіки”, — йдеться у повідомленні.
У програмі офіційного візиту Президента України зустріч з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд “віч-на-віч” та переговори делегацій України та Естонії під головуванням президентів.
Також Петро Порошенко проведе зустрічі із прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом та Спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.
Окрім того, запланована зустріч Президента та його дружини з представниками української громади, які проживають в Естонії.