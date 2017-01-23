П.Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії

“Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко прибули до Естонської Республіки”, — йдеться у повідомленні.

У програмі офіційного візиту Президента України зустріч з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд “віч-на-віч” та переговори делегацій України та Естонії під головуванням президентів.

Також Петро Порошенко проведе зустрічі із прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом та Спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.

Окрім того, запланована зустріч Президента та його дружини з представниками української громади, які проживають в Естонії.