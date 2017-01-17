П.Порошенко проводит переговоры с президентом Швейцарии в Давосе - С.Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в Давосе. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Порошенко проводит переговоры с Президентом Швейцарской Конфедерации", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, 17 января Президент Украины Петр Порошенко и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странами.