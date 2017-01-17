П.Порошенко проводить переговори із президентом Швейцарії у Давосі – С.Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить переговори з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард в Давосі. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter прес-секретар Голови держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Порошенко проводить переговори з Президентом Швейцарської Конфедерації”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, 17 січня Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами.