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П.Порошенко проводить переговори із президентом Швейцарії у Давосі – С.Цеголко

П.Порошенко проводить переговори із президентом Швейцарії у Давосі – С.Цеголко

Київ • УНН

 • 7772 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить переговори з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард в Давосі. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter прес-секретар Голови держави Святослав Цеголко, передає УНН.

“Порошенко проводить переговори з Президентом Швейцарської Конфедерації”, — написав С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, 17 січня Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами.

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