П.Порошенко поблагодарил европейских партнеров за поддержку ратификации Соглашения об ассоциации

"Все вы знаете, что на финише процесс ратификации притормозился в Нидерландах. Историческая для нас сделка оказалась под абсолютно реальной угрозой и до последнего момента вся дипломатическая команда страны боролась за то, чтобы звезды на Европейском небосклоне сложились благоприятно для Украины. В этом нас поддерживали и нам помогали наши европейские партнеры. Спасибо за поддержку своему другу и премьер-министру Нидерландов Марк Рютте, нидерландскому правительству, национальному собранию, сенату", - заявил П.Порошенко.

Президент также от имени украинского народа поблагодарил граждан Нидерландов, которые во время недавних выборов, не поддержали антиевропейскую партию, а взамен делегировали власть ответственным проевропейским силам.

Напомним, Первая палата парламента Нидерландов во вторник проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.