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П.Порошенко подякував європейським партнерам за підтримку ратифікації Угоди про асоціацію

Київ • УНН

 • 5817 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував європейським партнерам, зокрема нідерландському уряду та сенату, за підтримку ратифікації Угоди про асоціацію між Європейським союзом та Україною, передає УНН.

П.Порошенко подякував європейським партнерам за підтримку ратифікації Угоди про асоціацію

"Всі ви знаєте, що на фініші процес ратифікації пригальмувався в Нідерландах. Історична для нас угода виявилася під абсолютно реальною загрозою і до останнього моменту вся дипломатична команда країни боролася за те, щоб зірки на Європейському небосхилів склалися сприятливо для України. В цьому нас підтримували і нам допомагали наші європейські партнери. Щиро дякую за підтримку своєму другу та прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, нідерландському уряду, національним зборам, сенату", - заявив П.Порошенко.

Президент також від імені українського народу подякував громадянам Нідерландів, які під час нещодавніх виборів, не підтримали антиєвропейську партію, а натомість делегували владу відповідальним проєвропейським силам.

Нагадаємо, Перша палата парламенту Нідерландів у вівторок проголосувала за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

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