П.Порошенко подпишет законопроект о снятии административных ограничений при экспорте услуг

"Первые признаки уже дает дерегуляция, хотя я считаю, что эту дорогу надо продолжать... Что есть дерегуляция? Только что принятый законопроект, который я обязательно подпишу "О снятии административных ограничений при экспорте услуг", - сказал Президент.