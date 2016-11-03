П.Порошенко подпишет законопроект о снятии административных ограничений при экспорте услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подпишет принятый законопроект о снятии административных ограничений при экспорте услуг. Об этом он сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Первые признаки уже дает дерегуляция, хотя я считаю, что эту дорогу надо продолжать... Что есть дерегуляция? Только что принятый законопроект, который я обязательно подпишу "О снятии административных ограничений при экспорте услуг", - сказал Президент.