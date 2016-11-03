П.Порошенко підпише законопроект про зняття адміністративних обмежень при експорті послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підпише прийнятий законопроект про зняття адміністративних обмежень при експорті послуг. Про це він повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
“Перші ознаки вже дає дерегуляція, хоча я вважаю, що цю дорогу треба продовжувати... Що є дерегуляція? Щойно прийнятий законопроект, який я обов’язково підпишу “Про зняття адміністративних обмежень при експорті послуг”, — сказав Президент.