П.Порошенко подписал закон об усилении ответственности военных

Как отмечается, целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.

Указано также, что закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершения ими военных административных правонарушений, в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушения военной дисциплины или общественного порядка.

Напомним, Президент наградил танкистов в зоне АТО в Луганськой области.