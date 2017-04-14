П.Порошенко подписал закон об усилении ответственности военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Как отмечается, целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.
Указано также, что закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершения ими военных административных правонарушений, в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушения военной дисциплины или общественного порядка.
Напомним, Президент наградил танкистов в зоне АТО в Луганськой области.