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П.Порошенко підписав закон про посилення відповідальності військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб”, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Як зазначається, метою закону є підвищення рівня військової дисципліни військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, удосконалення порядку притягнення зазначених осіб до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Вказано також, що закон передбачає посилення відповідальності військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.

Нагадаємо, Президент нагородив танкістів у зоні АТО на Луганщині.

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