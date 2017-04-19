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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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П.Порошенко обсудит с Т.Мей сотрудничество стран в сфере безопасности

П.Порошенко обсудит с Т.Мей сотрудничество стран в сфере безопасности

Киев  •  УНН

 • 14564 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко будет обсуждать с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сотрудничество стран в сфере безопасности. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, передает УНН.

"Очень много вопросов на повестке дня, которые необходимо обсудить, включая вашу поддержку реформ", - сказал П.Порошенко.

Он поблагодарил Т.Мей за поддержку реформ в Украине.

"Также мы хотим обсудить сотрудничество в сфере безопасности, поскольку это является крайне важным вопросом для нас и мы очень ценим эффективное сотрудничество Объединенного королевства и Украины. Мы обмениваемся опытом. Это очень эффективный и позитивный опыт", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, по его словам, речь пойдет во время встречи об оборонных способностях ВСУ.

Президент добавил, что Украина ценит позицию Великобритании относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и по Крыму.

"Я считаю, что позиция объединенного королевства и Будапештский меморандум является гарантией территориальной целостности и суверенитета", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что последний раз Президент Украины посещал Великобританию много лет назад.

П.Порошенко также пригласил Т.Мей посетить Украину.

Как сообщал УНН, Президент Украины начал визит в Великобританию.

Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

Запланировано выступление Президента Украины в Королевском институте международных отношений "Чатем Хаус" на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Президент Украины также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

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