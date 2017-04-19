П.Порошенко обсудит с Т.Мей сотрудничество стран в сфере безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко будет обсуждать с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сотрудничество стран в сфере безопасности. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, передает УНН.
"Очень много вопросов на повестке дня, которые необходимо обсудить, включая вашу поддержку реформ", - сказал П.Порошенко.
Он поблагодарил Т.Мей за поддержку реформ в Украине.
"Также мы хотим обсудить сотрудничество в сфере безопасности, поскольку это является крайне важным вопросом для нас и мы очень ценим эффективное сотрудничество Объединенного королевства и Украины. Мы обмениваемся опытом. Это очень эффективный и позитивный опыт", - сказал П.Порошенко.
Кроме того, по его словам, речь пойдет во время встречи об оборонных способностях ВСУ.
Президент добавил, что Украина ценит позицию Великобритании относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и по Крыму.
"Я считаю, что позиция объединенного королевства и Будапештский меморандум является гарантией территориальной целостности и суверенитета", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что последний раз Президент Украины посещал Великобританию много лет назад.
П.Порошенко также пригласил Т.Мей посетить Украину.
Как сообщал УНН, Президент Украины начал визит в Великобританию.
Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.
Запланировано выступление Президента Украины в Королевском институте международных отношений "Чатем Хаус" на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".
Президент Украины также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.