П.Порошенко обговорить із Т.Мей співпрацю країн у сфері безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорюватиме з Прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей співпрацю країн у сфері безпеки. Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ, передає УНН.
"Дуже багато питань на порядку денному, які необхідно обговорити, включаючи вашу підтримку реформ",- сказав П.Порошенко.
Він подякував Т.Мей за підтримку реформ в Україні.
"Також ми хочемо обговорити співпрацю в сфері безпеки, оскільки це є вкрай важливим питанням для нас і ми дуже цінуємо ефективну співпрацю Об'єднаного королівства і України. Ми обмінюємося досвідом. Це є дуже ефективним та позитивним досвідом", - сказав П.Порошенко.
Крім того, зо його словами, мова йтиме під час зустрічі про оборонні спроможності ЗСУ.
Президент додав, що Україна цінує позицію Великої Британії щодо територіальної цілісності та суверенітету України, в тому числі й щодо Криму.
"Я вважаю, що позиція об’єднаного королівства та Будапештський меморандум є гарантією територіальної цілісності та суверенітету", - сказав П.Порошенко.
Він нагадав, що останній раз Президент України відвідував Велику Британію багато років тому.
П.Порошенко також запросив Т.Мей відвідати Україну.
Як повідомляв УНН, Президент України розпочав візит до Великої Британії.
Зазначається, що програмою візиту передбачені зустрічі П. Порошенка з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами Уряду та представниками Палати громад британського Парламенту.
Заплановано виступ Президента України у Королівському інституті міжнародних відносин “Четем Хауз” на тему: “Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії”.
Президент України також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.