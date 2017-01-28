П.Порошенко: наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе

"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого - воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни", - написал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, украинскому флагу исполнилось 25 лет.