П.Порошенко: наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский флаг в сочетании желтого и синего цветов символизирует мечту украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого - воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни", - написал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, украинскому флагу исполнилось 25 лет.