П.Порошенко: наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю

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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Український прапор у поєднанні жовтого та синього кольорів символізує мрію українців про мирне, хлібне, заможне життя Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У цей день, 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю. А поєднання синього та жовтого — втілена мрія українців про мирне, хлібне, заможне життя”, — написав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, українському прапору виповнилося 25 років.

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