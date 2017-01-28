П.Порошенко: наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Український прапор у поєднанні жовтого та синього кольорів символізує мрію українців про мирне, хлібне, заможне життя Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У цей день, 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю. А поєднання синього та жовтого — втілена мрія українців про мирне, хлібне, заможне життя”, — написав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, українському прапору виповнилося 25 років.