П.Порошенко написал письмо арестованному в РФ Р.Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко написал письмо арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом адвокат Марк Фейгин написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - сообщил М.Фейгин.
В частности, в письме П.Порошенко пожелал журналисту здоровья, силы духа и терпения, а также подчеркнул, что он как Президент ежедневно прилагает все усилия для скорейшего его возвращения.
Адвокат сообщил, что сегодня, 10 января, письмо Р.Сущенко передаст консул.